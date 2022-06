Polícia Civil de Eldorado prende trio que roubou taxista e ateou fogo em veículo

A Polícia Civil da cidade de Eldorado prendeu um indivíduo de 30 anos e apreendeu dois adolescentes sendo um de 17 e outro de 16 anos, acusados de terem cometido o roubo de um taxi na madrugada desta terça-feira (07).

Segundo a vítima, de 61 anos que trabalha como taxista, por volta da 4h55m, da madrugada, três indivíduos que estava em uma lanchonete no terminal rodoviário solicitaram uma corrida até a fazenda Triangulo, que fica estrada velha do Distrito do Porto Morumbi.

No trajeto para a fazenda foi anunciado o assalto sendo que os indivíduos agarraram o taxista pelo pescoço o tirando do veículo e quando tentavam coloca-lo no porta malas, ele conseguiu reagir e escapar, fugindo em seguida.

Os três indivíduos adentram no veículo e seguiram pela estrada sentido ao Porto Morumbi.

O taxista conseguiu acionar a Polícia Militar que em buscas localizou um veículo VW/Virtus em chamas na mesma estrada, sendo constatado então que era o taxi que foi tomada em assalto. O veículo que foi totalmente destruído pelo fogo, estava em uma vala, onde devido à chuva e ao barro da estrada, ele deve ter parado após o condutor perder o controle da direção. Sem conseguir tirar o veículo o trio ateou fogo no mesmo e fugiu a pé.

Rastos no local apontavam que eles tinham fugido adentraram a vegetação no sentido ao rio Morumbizinho. A Polícia Militar realizou buscas pelo local, porém os autores no foram encontrados.

PRISÃO – Ao tomar conhecimento do caso, uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Eldorado, saírem em diligências e de posse das características dos autores conseguiriam localizar os mesmos por volta das 11h00.

O trio sendo um homem de 30 anos e os dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram localizado no Distrito do Porto Morumbi, local onde residem.

Ao ser detido, o trio confessou o crime, sendo então encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado. Os dois adolescentes apreendidos foram autuado em flagrante por ato infracional análogo à roubo majorado pelo concurso de pessoas. Já o homem maior de idade, recebeu voz de prisão e foi autuado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores.

O trio se encontra à disposição da justiça, recolhidos provisoriamente na Cadeia Pública da Delegacia de Polícia Civil de Eldorado. O taxista não possuia seguro do seu veículo.

Fonte: Jornal do Conesul