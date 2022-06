Atenção! Pagamento do IPTU 2022 com 20% de desconto é só até esta sexta-feira (10)

A Receita Municipal de Mundo Novo, informou que os munícipes devem realizar o pagamento do IPTU 2022 nesta sexta-feira (10), para conseguir o desconto de 20%.

O diretor Júlio Garcia, informou que haverá um sorteio de R$ 40 mil para quem pagar o IPTU em 2022 – à vista ou parcelado (até 31/12/2022).

O sorteio ocorrerá no início do ano que vem e terá as seguintes situações: 1º Prêmio – R$ 15 mil; 2º Prêmio – R$ 10 mil; 3º Prêmio – R$ 5 mil; 4º Prêmio – R$ 2 mil; 5º Prêmio – R$ 2 mil; 6º Prêmio – R$ 2 mil; 7º Prêmio – R$ 2 mil; 8º Prêmio – R$ 2 mil.

O pagamento pode ser realizado direto na Receita Municipal, em frente à prefeitura, com atendimento das 07h00 às 13h00. Outra opção, é retirar o boleto direto pelo site da prefeitura.

Fonte: Carina Yano/Semcos- Mundo Novo