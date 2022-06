Município de Itaquiraí se destaca na abertura e ampliação de empresas

A Prefeitura de Itaquiraí contabilizou, em pouco mais de 30 dias, a instalação e ampliação de mais sete novas empresas. De com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o município tem atraído olhares de empreendedores de diversos estados.

Em aproximadamente um mês, as empresas; Comemora Artigos para Festas, Quero-Quero, Supermercado Maringá, Oral Sin e Academia C.T Renan Sanches, iniciaram suas atividades no município. Enquanto as empresas; Bello Passo Calçados e Acessórios e Academia Xtreme Gym, ampliaram suas estruturas, trazendo mais conforto e comodidade para seus clientes.

Segundo o prefeito Thalles Tomazelli, muitas empresas deverão ampliar-se, haja vista que o município vem apoiando, e incentivando as empresas locais e atraindo novas empresas através de doações de áreas. “Itaquiraí está trilhando o caminho do desenvolvimento, estamos proporcionando incentivos às empresas locais que queiram se expandir e também buscando investidores para se instalarem no município”, destacou Thalles.

O município possui Lei 366/2005 que autoriza o poder executivo a doar áreas para empresas que atendem os critérios do CMDE.

“Além da abertura de novas empreendimentos, as empresas: MR Reciclagem, Rocco Metal, Construtora Tim Ribeiro e a Filhos de Nazaré Transportes Rodoviários e Jateamento de Areia, já estão em fase de construção em áreas doadas pelo município e outras começarão em breve. Agradeço a todos por acreditarem em Itaquiraí e coloco toda a nossa administração a disposição. A Prefeitura de Itaquiraí está de braços abertos para a vinda de novas empresas e disponibiliza incentivos através de doação de áreas, apoia e acredita nas empresas locais que também recebem benefícios da administração municipal. Com isso, surgem novos postos de trabalho e mais oportunidades para toda a nossa gente, além de fomentar a economia municipal”, finalizou o prefeito de Itaquiraí.

Fonte: Departamento de Comunicação de Itaquiraí