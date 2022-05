PMA prende homem suspeito de prática de caça com rifle

Policiais Militares Ambientais de Naviraí realizavam fiscalização preventiva aos crimes e infrações ambientais, especialmente para evitar a caça e exploração ilegais nas áreas de reservas florestais das propriedades rurais do município e prenderam no final da tarde terça-feira (17), um homem de 51 anos por porte ilegal de arma.

O infrator que é operador de colheitadeira, foi abordado em um veículo Toyota Hillux, nas proximidades da reserva florestal de uma fazenda, localizada a 20 km da cidade. No veículo que ele estava, foi encontrado um rifle calibre 22, marca Marlin, carregado e 13 munições do mesmo calibre.

A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas. Como a explicação dada não justificava o motivo de estar com a arma no local, os Policiais suspeitaram que ele praticaria caça na região.

O infrator, residente em Naviraí, recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido ao 1ª DP(Delegacia de Polícia Civil) de da cidade, onde foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma e saiu depois de pagar fiança de R$ 900,00.

Ele responderá em liberdade e, se condenado, poderá pegar pena de dois a seis anos de prisão.

Fonte: TanaMídia Naviraí