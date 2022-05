Durante transferência de presos, DEPEN e PF de Guaíra apreendem bitrem com cigarros

Na quinta-feira (19), policiais federais e policiais penais (DEPEN/PR) se deslocavam pela PR-323, com destino a Cruzeiro do Oeste, onde entregariam presos na cadeia local, quando desconfiaram de um bitrem que se deslocava à frente do comboio, na região de Perobal.

Ao acionarem as luzes e sirene com a finalidade de abordar o veículo, o condutor saiu da pista e abandonou o veículo empreendendo fuga a pé pela mata.

Ao inspecionarem o veículo os policiais constataram que estava carregado com carga estimada em 1.000 caixas de cigarros contrabandeados.

O condutor não foi encontrado. Caminhão e contrabando foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

O prejuízo estimado para o crime organizado é de R$ 3 milhões

Fonte: Ponto da Notícia