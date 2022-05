Itaquiraí realizou a Conferência Municipal de Educação

No início do mês de maio, a Secretaria Municipal de Educação realizou a sua Conferência Municipal, onde deu cumprimento a Etapa Municipal da CONAE 2022. O evento foi marcado pela apresentação dos comportamento e cumprimento das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. Participaram da solenidade de abertura: o Prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli e o Vereador Valdinei Gubert representando o Poder Legislativo.

Em sua fala, o prefeito Thalles, abordou temas sobre uma política administrativa voltada para as ações que contemplem toda a sociedade itaquiraiense dizendo: “A Educação é um importante instrumento de transformação na sociedade, pretendemos cada vez mais investir em uma educação que olhe para os educandos com igualdade, mas buscando meios para sanar as desigualdades que se apresentam seja de maneira social ou de outra forma e assim oferecer uma educação com equidade em nossas escolas,” ressaltou Thalles.

A Secretária de Educação, Silvia Freire, também falou sobre a importância da equidade na garantia de uma educação de qualidade ressaltando que: “A administração municipal tem permitindo a Secretaria de Educação desenvolver um trabalho rumo a um futuro promissor dando melhor condições aos educandos e profissionais da educação,” salientou Silvia.

Os trabalhos foram conduzidos pela equipe da SEMED, onde a Técnica Pedagógica e Coordenadora do PME Joana Beraldo fez a apresentação do tema da CONAE: “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com a educação brasileira,” explanando o assunto que será a base para o Plano Nacional de Educação 2024 a 2034. A mesma apresentou dados do último relatório do PME.

As conferências são espaços democráticos para estudos, trocas de experiência e ideias com a finalidade de criar um plano educacional que possa atender os anseios não só dos profissionais da educação, mas de toda a sociedade, já que a educação acontece em ciclos entre a sociedade que reflete direto nas escolas e as ações das escolas que refletem na sociedade.

Durante a conferência os participantes puderam ainda assistir apresentações culturais, de manhã apreciaram o Grupo de Ginástica Rítmica das EE Prof. José Juarez e EE Manoel Guilherme dos Santos, coordenadas pela prof. ª Elisângela Rocha; no período da tarde curtiram a apresentação de Gabriel Beraldo, com suas mensagens em forma de música. O encontro terminou em clima de confraternização e entrega de certificados aos participantes.

Fonte: TV Sobrinho MS