Japorã recebe 8° Encontro Estadual do Laço Comprido com apoio da Fundesporte

O município de Japorã sedia de hoje (20) a domingo (22) o 8° Encontro Estadual de Laço Comprido Estrela da Fronteira. A competição, que é organizada pela Federação de Clubes de Laço de Mato Grosso do Sul (FCL), com o apoio do Governo do Estado, através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). As disputas ocorrem em Jacareí, distrito do município de Japorã.

“O laço é um esporte tradicional do Estado, e muito nos alegra a parceria com a federação da modalidade. Toda a família pode participar das competições, visto que existem modalidades que englobam desde as crianças até os idosos”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

Conforme a organização do evento, serão 500 laçadores, competindo em mais de 20 categorias. O campeão de cada uma contabiliza pontos para a disputa final do laço comprido, que ocorre no final do ano.

Atualmente, a federação possui cerca de 27 mil associados, em 38 municípios. “Devemos muito ao Governo do Estado pela confiança, dedicação e respeito à nossa modalidade. Hoje, somos um dos maiores esportes do Estado”, declara o presidente da Federação de Laço Comprido de Mato Grosso do Sul (FCL), Elvio Garcez.

O 8° Encontro Estadual de Laço Comprido Estrela da Fronteira é uma realização da Federação de Laço Comprido de Mato Grosso do Sul (FCL), com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte.

Confira abaixo as modalidades disputadas:

Letrado (laçador com diploma);

Peão público (qualquer cargo eletivo, ex: vereador, prefeito);

Mirim (laçador com menos de 12 anos);

Bandeira (laçador de 12 a 15 anos);

Amazonas mirim (amazonas menos de 15 anos);

Amazonas adultas (acima de 15 anos);

Amazonas de equipe;

Esposo e esposa;

Avô e neto;

Veterano (acima de 60 anos);

Veterano +70;

Dupla de irmãos;

Pai e filho mirim;

Pai e filho bandeira;

Pai e filho adulto;

Bagualada;

Capataz;

Capitão (1º laçador da equipe);

Trio (2º, 3º e 4º laçador da equipe);

Presilha (5º laçador da equipe);

Individual (melhor laçador da festa)

Fonte: Clara Rockel – Fundesporte

Foto de destaque: Divulgação/FCL