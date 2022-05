Comissão da UEMS vistoria local para implantação do Curso de Direito em Iguatemi

Na manhã desta quarta-feira (11), o prefeito Dr. Lídio Ledesma, acompanhado da Secretária Municipal de Educação Luciane Rissoto, receberam a visita de representantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), para uma vistoria ao local disponibilizado pela prefeitura, para a implantação de uma extensão do Curso de Direito.

A comissão, composta pela Coordenadora do Curso de Direito da Unidade de Naviraí, Raquel Manna, e pelo Professor Lauro Swensson, do Curso de Direito da UEMS de Naviraí, percorreram as dependências do prédio da Secretaria de Educação, antiga Escola Salvador Nogueira.

Durante a visita, Dr. Lídio e Luciane destacaram o grande interesse e as motivações para terem cursos da UEMS em Iguatemi. Atualmente na região, o curso presencial de Direito (Bacharelado) é oferecido regularmente na Unidade de Naviraí. A UEMS, recebeu recentemente o selo de qualidade de ensino “OAB Recomenda”. Portanto, a implantação de um polo em Iguatemi, seria mais uma grande conquista para o município e região.

Fonte-KidãoAscom.