SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE IGUATEMI REALIZA ENTREGA DE MATERIAL DO PROGRAMA MS-ALFABETIZA

Na sexta-feira (13/05), aconteceu a distribuição do material Didático Complementar do Programa MS Alfabetiza para os Professores de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental e, também algumas informações. Nesta terça-feira (17/05), os livros foram entregues para os alunos. A entrega, foi realizada pela Secretária Municipal de Educação, Luciane Rissoto, pela Coordenadora do Programa em Iguatemi, Silvania Marques Noceira e a Formadora Municipal Cristiane Skrepka.

A Secretária de Educação Luciane, ao entregar os livros nas Escolas Salvador Nogueira e Tancredo Neves, reforçou para professores e alunos a importância do material para auxiliar no processo de alfabetização e lembrou que trata-se de um material todo elaborado com a cultura sul-mato-grossense.

O Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança – tem por finalidade o estabelecimento de condições necessárias para que os estudantes matriculados nas redes públicas sul-mato-grossenses adquiram o domínio das competências de leitura e escrita adequados à sua idade e ao seu nível de escolarização.

Fonte: Kidão/Prefeitura de Iguatemi