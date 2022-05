Tereza Cristina viabiliza R$ 668 mil para Itaquirai

Nesta semana, a Prefeitura de Itaquirai recebeu R$ 668,5 mil para a compra de uma escavadeira hidráulica e um distribuidor de sementes que vão auxiliar o desenvolvimento do município. Os recursos federais foram destinados pela deputada federal e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina.

Sobre o repasse, a parlamentar é enfática ao afirmar que a iniciativa leva mais condições para reestruturar Itaquirai, além de gerar trabalho e renda. “Conquistas como essa fazem parte de um trabalho em conjunto. Os produtores rurais de Itaquirai, em especial dos assentamentos, merecem todo nosso auxílio e atenção. Podem contar com meu apoio, sempre”, frisa.

De acordo com o prefeito de Itaquirai, Thalles Tomazelli, são mais de 1,5 mil quilômetros de estradas vicinais que atendem os 12 assentamentos da região. “Esse recurso será essencial para dar toda a estrutura aos nossos produtores e, claro, gerar mais renda”, pontua. Sobre a parceria com a deputada federal, ele garante: “Não é de hoje. Temos o apoio da Tereza Cristina desde os tempos da Semagro. De lá pra cá, sempre contamos com ela, que garantiu condições possíveis para alavancar a economia do nosso município”.

Prefeito Thalles Tomazelli agradece deputada Tereza Cristina pelo apoio ao setor produtivo de Itaquiraí.

Agenda

Em alusão ao aniversário de Itaquirai, que dia 13 de maio completa 42 anos, Tereza Cristina estará, neste domingo (15), no município. Na ocasião a deputada vai cumprir uma agenda que vai desde a entrega do maquinário até um almoço na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Fonte: da Assessoria

Foto:Roney Minella