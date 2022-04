Prefeitura de Itaquiraí e Receita Federal implanta o Ponto de Atendimento Virtual no município

Aconteceu ontem (25), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a inauguração do PAV – Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal. O ato teve a presença do Delegado da Receita Federal, Clovis Ribeiro Cintra Neto, do vice-prefeito, Dr. Bruno Bogoni, do vereador Valdinei Gubert, do presidente do Sinsemi, Laércio de Oliveira, dos secretários municipais: Edilson Luiz Pereira, Silvia Freire, Vilma Angelina, Flávia Rufino e Rui Felipe Kopper, além de servidores do município.

Com a implantação da nova repartição, prefeitura passa a ampliar as ofertas dos serviços da Receita Federal no município, por meio da estrutura disponibilizada pelo município, criando facilidade aos Itaquiraienses, que não precisarão se deslocar a outras cidades para acessar os serviços. O PAV atenderá a população menos favorecida, que tem limitação de acesso aos serviços virtuais, passando a ser atendida presencialmente.

Os serviços oferecidos serão de consulta de situação cadastral CPF, CNPJ, IR, ITR, e já está em pleno funcionamento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na avenida Industrial, nº 1400, saída para Eldorado. O cidadão que deseja receber o atendimento poderá procurar o PAV para obter orientações sobre como acessar e utilizar diretamente os serviços da Receita Federal oferecidos por meio do site do órgão e do Portal e-CAC na internet. Os atendimentos no PAV serão feitos pelos servidores do município que passaram por uma capacitação da Receita Federal. Os serviços estarão disponíveis de segundas as sextas-feiras, das 07 às 13h.

Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Rui Felipe Kopper, “O trabalho que vêm sendo construído pela administração em parceria com outros poderes, está trazendo benefícios a todos nós e, a inauguração desse ponto da Receita Federal é a prova desse novo modelo de administrar que busca apoio dos governos, federal e estadual para avançar no de desenvolvimento do município”, disse Felipe.

O vice-prefeito Dr. Bruno Bogoni, que esteve representando o prefeito Thalles Tomazelli, disse que a unidade do PAV trará mais comodidade parar toda população, pois muitas pessoas têm grande dificuldade para resolver pequenos problemas, como uma regularização de CPF e algumas consultas e, agora poderão ser realizadas aqui. Não é preciso mais sair da cidade para resolver suas questões, suas regularizações referentes à receita federal, destacou Bruno.

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí