SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGUATEMI PRETENDE IMPLANTAR O SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA

Secretaria Municipal de assistência Social, sob o comando da primeira dama e secretária municipal de assistência social, Cecília Welter Ledesma, realizou nesta manhã de terça- feira (26), uma importante reunião para tratar sobre a implantação do projeto Família Acolhedora no município de Iguatemi. O encontro teve a presença do prefeito Dr. Lídio Ledesma, membros do Judiciário, do Ministério Público, do Poder Legislativo e demais órgãos da rede de proteção e Sistemas de Garantia de Direito das Crianças e Adolescentes.

“O acolhimento familiar é uma modalidade em que a criança ou adolescente é cuidada temporariamente por uma outra família: a família acolhedora. Essa família é parte do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e, durante o período de acolhimento, assume todos os cuidados e a proteção da criança e/ou do adolescente”, explicou a secretária Cecília.

As famílias acolhedoras serão selecionadas, preparadas e acompanhadas por uma equipe de profissionais para receber crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, até que possam retornar para sua família de origem ou, quando isso não é possível, ser encaminhadas para adoção.

Fonte: Anailton Batista – ASCOM