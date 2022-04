Unidade de Valorização de Recicláveis completa projeto de rede de energia e deverá ser inaugurada em maio

Na última semana em Mundo Novo, a UVR (Unidade de Valorização de Recicláveis recebeu a visita da Energisa e viu o projeto de Rede de Energia concluído no local, localizado no bairro Universitário.

Segundo a coordenadora municipal da Coleta Seletiva, Jaqueline Meireles, com a chegada da energia elétrica, a empresa Kubitz deverá ir no local nesta quinta-feira para realizar a instalação dos equipamentos e treinamento para os catadores.

Ela ainda apontou que o intuito é efetuar a inauguração no próximo mês. A UVR foi concluída no último ano, em uma parceria com a Itaipu Binacional, com R$ 792.663,61 investidos na estrutura do prédio. Outros R$ 581.156,79 foram licitados para equipamentos e materiais que vão ser instalados no local.

Se for incluída a aquisição do caminhão da Coleta Seletiva, o cercamento e pista do Horto Florestal, as duas cisternas e o projeto da Rede de Energia, o investimento ultrapassou os dois milhões de reais. Deste valor, quase R$ 700 mil foram de recursos próprios.