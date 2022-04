Polícia Civil de Naviraí recuperar relógios e semijoias que foram furtados de dentro de veículo por adolescente

A Polícia Civil, por intermédio dos investigadores do SIG do 1ªDP de Naviraí, conseguiu recuperar diversos relógios e semijoias que foram furtados de dentro de um veículo na área central da cidade.

A recuperação foi feita em menos de 24 horas do registro da ocorrência. Os bens furtados foram avaliados em de R$ 6.750,00 reais. Assim que recuperados, os objetos foram devidamente entregues à vítima.

Um dos suspeitos do furto trata-se de um adolescente infrator, o qual já possui diversas passagens policiais pelo mesmo fato. O adolescente foi ouvido na presença de seu responsável legal, e confessou a prática do ato infracional e em seguida foi liberado conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As investigações continuam através do procedimento de apuração de ato infracional. A Polícia Civil alerta a população para tome medidas básicas de segurança, como sempre verificar se os veículos estão devidamente fechados, não os deixando com portas ou vidros abertos e/ou chave no contato da ignição e que não deixe objetos de valor dentro do carro.

Fonte: TanaMídia Naviraí