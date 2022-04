Em Itaquiraí, professora comete suicídio ao ingerir veneno

A Polícia Civil de Itaquiraí, em contato com o Hospital local , na tarde de ontem(Quarta,05), obteve informação da entrada de pessoa naquela unidade já sem sinais vitais, sendo identificada como vitima fatal, Aline Gabriela Vitali,de 31 anos, moradora da Travessa Afonso Pena, centro desta cidade. Segundo diligencias investigativas preliminares, havendo sido verificado que o local não havia sido preservado, em contato com o esposo da Vitima, qualificado na condição de testemunha, aparentemente abalado emocionalmente, afirmou que encontrava-se em seu local de trabalho, oportunidade em que via whatsApp trocou algumas mensagens com sua esposa, finalizando as conversas via msg por volta das 14h20, não havendo suspeitado de nada, todavia, logo em seguida, “sentiu sensação estranha” que o fez com que voltasse para sua residência, sendo que ao chegar em sua casa encontrou sua esposa deitada no sofa com a cabeça pendurada e saindo líquido de cor clara pela boca, momento em que chegou a pensar que ela estava tendo convulções, porem, logo percebeu que no piso próximo ao sofá havia uma frasco vazio (garrafa plástica tipo “pét” ) na qual sabia conter veneno cujo nome não soube informar.

Segundo a ocorrência a qual o MsVerdade teve acesso, em razão do local não ter sido preservado, não foi requisitado exame de vistoria de local junto ao núcleo de pericias . O corpo da vitima foi encaminhado para exame necroscópico (legista Gradela). A embalagem, ou seja, a garrafa que continha o veneno havia sido jogada no lixo, logo em seguida localizada e exibida pelo esposo da vitima.

Fonte: Jornal do Conesul