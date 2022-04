Itaquiraí firma parceria com o Governo MS que garante livros didáticos

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli acompanhado da secretaria municipal de educação, Silvia Freire, das Técnicas Pedagógicas; Gislaine Correia e Marcia Puppo, e da professora Marilza Carminati, estiveram na manhã de ontem (05), em Naviraí, onde receberam da secretária de estado de educação, Maria Cecília Mota, a coletânea de livros didáticos do Programa MS Alfabetiza.

Com essa iniciativa, a gestão do prefeito Thalles e do vice Dr. Bruno Bogoni, vem reafirmando o compromisso e a valorização da educação no município. A administração municipal está levando melhorias nas estruturas escolares, como; ampliações, reformas e instalações de parquinhos infantis. “Temos compromisso com a população de estar sempre em busca de oportunizar o melhorar a educação para os nossos alunos, familiares e todos os profissionais da educação”, observou o prefeito de Itaquiraí.

“A parceria que o prefeito Thalles tem firmado com os governos estaduais e federais e com outras instituições vem disponibilizando programas que possibilitam formações e material aos professores e alunos. Ações essas que auxiliam no desenvolvimento da aprendizagem, além de demonstrar o compromisso que temos com todos da educação. Isso nos enche de orgulho por fazer parte de um programa que visa melhorias e benefícios para todos. Friso que nessa primeira etapa o programa será destinado as turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental I,” esclareceu Silvia.

“Investir na educação, além de oferecer condições de infraestrutura, como reformas e ampliações, contribuem para um futuro melhor das nossas crianças. Nós continuaremos trabalhando para proporcionar melhorias constantes na educação do nosso município”, finalizou Thalles.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.