Mundo Novo realiza nesta quinta 1ª Plenária da Saúde Mental

A Secretaria Municipal de Saúde irá realizar nesta quinta-feira (07), a 1ª Plenária Municipal de Saúde Mental, no Centro Conviver Daudt Conceição, das 08h00 às 17h00.

O encontro é destinado para a população em geral. Setores envolvidos na temática, como Assistência Social e Educação, também estarão presentes.

O objetivo será atualizar as políticas públicas da saúde mental e construir propostas para melhorias no atendimento às pessoas com transtornos mentais e com deficiência mental. Todas as demandas serão enviadas para o estado.

De acordo com a coordenadora de Gestão e Planejamento, Valéria Zandavalli, esta plenária faz parte da 5º Conferência Nacional de Saúde Mental.

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.