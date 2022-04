BPFron realiza apreensão milionária de contrabando após perseguição em Guaíra

Na madrugada desta quinta-feira (07), o BPFron realizou uma apreensão milionária no interior de Guaíra.

Conforme as informações, uma equipe realizava patrulhamento, quando avistou em uma área próximo de um porto clandestino, uma grande movimentação de veículos e que ao perceber a aproximação da equipe empreenderam fuga.

Os policiais deram início a um acompanhamento a dois caminhões, sendo que um dos motoristas jogou o caminhão em uma lavoura de milho próximo a uma mata e obteve êxito na fuga a pé.

Logo após, a equipe se separou e uma célula foi em busca do outro caminhão que o motorista teria tentado escondê-lo atrás de uma mata ciliar, sendo este localizado.

Durante vistoria aos veículos foi localizado em um dos caminhões aproximadamente 30 caixas de cigarro oriundas do Paraguai em sua carroceria e no outro verificou-se que estava com o compartimento de ração totalmente carregado com cigarros oriundos do Paraguai.

Os caminhões e carga apreendida foram encaminhados para as providências cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia