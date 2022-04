Prefeitura de Japorã capacita servidores para atendimento qualificado ao cidadão

A prefeitura de Japorã e a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Senar realizaram, no último dia 31 de março, o curso Chefia e Liderança. O objetivo foi de capacitar e auxiliar os participantes a identificarem situações adversas e atuarem na diminuição de conflitos. Durante o treinamento foram promovidas ações motivacionais para fortalecimento da equipe de trabalho.

Prefeito de Japorã destacou a importância da qualificação para garantir atendimento qualificado à população.

A abertura do curso contou com as presenças do prefeito Paulo César Franjotti e do secretário municipal de Saúde Fábio Emborana. “Esta parceria com o Senar foi fundamental para a meta de garantirmos mais conhecimentos aos participantes, sejam do setor da Saúde ou da da Assistência Social”, disse Fábio.

O prefeito ressaltou a importância da capacitação para que o funcionalismo público municipal adquira mais conhecimentos que resultem na melhoria do atendimento à população. “Defendemos o atendimento de qualidade onde, inicialmente, o cidadão seja bem acolhido e, posteriormente, receba o atendimento humanizado”, justificou Paulo Franjotti.

(Com informações da secretária de Assistência Social, Roseli Pini)