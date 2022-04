Vereador “Jeffinho” participa da entrega de kits para gestantes de Itaquirai

O vereador e presidente da Câmara Jefferson Lopes, Jeffinho, participou da entrega de kits gestantes para “Mãezinhas itaquirienses” acompanhadas pelo CRAS, Programa de Atendimento a Gestantes -PAGE realizado na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

As atendidas receberam também Kits de verduras do Programa de Aquisição de Alimento-P.A.A, em parceria com a Secretaria de Agricultura através da parceria com os produtores rurais.

Participaram da distribuição dos kits, além do vereador Flávia Viviane Cunha e Miranda Rufino-Secretaria Municipal de Assistência Social,Maria Favaro coordenadora do CRAS, Renata Fernandes, psicóloga, Gleiceane Pupo Assistente Social, Marinalva Mathias Técnica Vigilância Socioassistencial

.

O projeto, que tem como objetivo garantir serviços às gestantes como pré-natal, assistência ao parto e nascimento, além de contribuir para a diminuição da mortalidade materna e neonatal.

Os kits de enxoval são compostos por travesseiro, Roupinhas, fraldas descartáveis, travesseiro, lençol e cobertor, banheira entre outros itens.

Fonte: Câmara de Itaquiraí