Em Eldorado, filho é preso em flagrante por ameaçar com facão e facas mãe e irmão

A Polícia Militar da cidade de Eldorado prende um jovem de 18 anos, acusado do crime de ameaça e violência domestica. Por volta das 14h20m, da tarde de terça-feira (29), a Polícia Militar foi acionada via central 190 para atender uma ocorrência de ameaça, aonde segundo a vitima, uma mulher de 48 anos, ela e um filho de 19 anos, estavam sendo ameaçados de morte pelo outro filho de 18 anos.

Na hora que a guarnição da Polícia Militar chegou à residência da vítima, o filho que ameaçava mãe e irmão com um facão e duas facas ao ver os policiais, veio a joga-las ao solo.

Em conversa com os militares a mãe disse que há dias estava tento trabalho com o filho mais novo, pois o mesmo é usuário de drogas e com frequência ameaça de matar todos da família.

Ainda segundo mãe, naquele dia ele se apossou das facas e estava ameaçando a mesma e o irmão deste, dizendo que iria mata-los.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil, aonde ele foi autuado em flagrante, ficando detido a disposição da Justiça.

Fonte: Jornal do Conesul