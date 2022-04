A CAMINHO DO BREJO

A sociedade dá de ombros, vencida pela inércia. Um país não vai para o brejo de um momento para o outro — como se viesse andando na estradinha, qual vaca, cruzasse uma cancela e, de repente, saísse do barro firme e ’embrenhasse’ pela lama.

Um país vai para o brejo aos poucos, construindo a sua ‘desgraça’ ponto por ponto, um tanto de corrupção aqui, um tanto de demagogia ali, ‘safadeza’ e impunidade de mãos dadas. Há sinais constantes de perigo, há abundantes ‘evidências’ de crime por toda parte, mas a ‘sociedade’ dá de ombros, vencida pela inércia e pela audácia dos ‘canalhas’.

Aquelas alegres ‘viagens’ do então governador Sérgio Cabral, aquele constante ir e vir de helicópteros. Aquela paixão do Lula pelos jatinhos. Aquelas ‘comitivas’ imensas da Dilma, hospedando-se em hotéis de luxo. Aquele aeroporto do Aécio, tão bem localizado. Aqueles jantares do Cunha. Aqueles planos de saúde, aqueles auxílios moradia, aqueles carros oficiais. Aquelas frotas sempre renovadas, sem que se saiba direito o que acontece com as antigas. Aqueles votos secretos. Aquelas verbas para “exercício do mandato”. Aquelas obras que não acabam nunca. Aqueles estádios da Copa. Aqueles ‘superfaturamentos’. Aquelas residências oficiais. Aquelas ajudas de custo. Aquelas aposentadorias. Aquelas vigas da perimetral. Aquelas diretorias da Petrobras. A lista não acaba.

Um país vai para o brejo quando políticos lutam por cargos em ‘secretarias e ministérios’, não porque tenham qualquer relação com a área, mas porque secretarias e ministérios têm verbas — e isso é noticiado como fato ‘corriqueiro’ da vida pública.

Um país vai para o brejo quando representantes do povo deixam de ser povo, assim que são eleitos, quando se criam castas ‘intocáveis’ no serviço público, quando esses ‘brâmanes’ acreditam que não precisam prestar contas a ninguém — e isso é aceito como normal por todo mundo.

Um país vai para o brejo quando as suas ‘escolas’ e os seus ‘hospitais’ públicos são igualmente ruins, e quando os seus cidadãos perdem a segurança para andar nas ruas, seja por medo de bandido, seja por medo de polícia.

Um país vai para o brejo quando não protege os seus ‘cidadãos’, não paga aos seus servidores, esfola quem tem ‘contracheque’ e dá isenção fiscal a quem não precisa. Um país vai para o brejo quando os seus ‘poderosos’ têm direito a foro privilegiado.

Um país vai para o brejo quando se divide, e quando os seus ‘habitantes’ passam a se odiar uns aos outros; um país vai para o brejo quando despenca nos índices de educação, mas a sua população nem repara porque está muito ocupada se ofendendo mutuamente nas redes sociais.

Enquanto isso tem gente nas ruas ‘estourando’ fogos pelos times de futebol! (Cora Ronái)