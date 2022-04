Homem é preso após estuprar mulher em Guaíra

Uma mulher foi vítima de estupro na manhã desta sexta-feira (01), em Guaíra. O autor foi preso.

Conforme informações repassadas pela Polícia, o crime aconteceu no início da manhã, nas proximidades do Bairro São Domingos. Após ser violentada sexualmente, a mulher procurou a polícia e repassou as características do autor, que seria morador de rua. A vítima relatou que desferiu uma mordida na mão do autor, na tentativa de se proteger da violência.

Diversas equipes policiais iniciaram diligências e, após abordagem, localizaram o suspeito no Jardim Belvedere. Ele se recusou informar o nome e empreendeu fuga.

Um cerco policial foi montado e o homem capturado, o qual foi reconhecido pelo vítima como sendo o autor da violência sexual. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra, onde foi autuado em flagrante.

A vítima foi encaminhada a UPA para atendimento médico e também passara por exames.

Fonte: Ponto da Notícia