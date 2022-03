Itaquiraí conquista 35 milhões em obras junto ao governo do estado

Na capital do estado, Campo Grande, na última segunda-feira, 21 de março, o prefeito Thalles Tomazelli, que esteve acompanhado secretário de agricultura, Ricardo Fávaro Junior, do procurador jurídico do município, Dr. Júlio Cesar Sanches Nunes e do ex-prefeito, Ricardo Fávaro, recebeu do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, os investimentos que serão destinados ao município. De acordo com Reinaldo e com o secretário de infraestrutura Eduardo Riedel, o pacote de obras soma 35 milhões em investimentos. Pavimentação da MS 488 e a construção do ginásio poliesportivo, são algumas das obras anunciada pelo governador.