PM de Mundo Novo quer se tornar Companhia e discute convênio

Na última semana, o Governo de Mundo Novo se reuniu com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, para elaboração de projeto da construção de uma nova sede.

A proposta é firmar convênio com a Itaipu e reivindicar a mão de obra para o Governo do Estado. O objetivo é ampliar as sedes da Policia Militar e PMA (Ambiental).

De acordo com o tenente coronel Carlos Magno, de Campo Grande, existem vários exemplos de Companhia no estado, como em Naviraí, Fátima do Sul etc…

O vereador Gildo Amaral, presente na reunião, citou que com o crescimento da cidade, a alteração de pelotão para companhia se tornará mais eficiente nos atendimentos às ocorrências.

Outro projeto, que já está em andamento, é a construção de uma sede própria para o Corpo de Bombeiros e para a Delegacia de Polícia Civil.

No final de 2021, aconteceu um encontro entre autoridades e técnicos dos governos de Mundo Novo e do Mato Grosso do Sul com representantes da Itaipu Binacional, onde realizaram uma visita nos locais das possíveis futuras construções.

Fonte: Carina Yano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.