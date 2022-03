UEMS e AgriSoluções consolidam ações para a cadeia produtiva de biogás

Nesta terça-feira (22), professores e alunos do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, da UEMS de Mundo Novo, se reuniram com a empresa AgriSoluções Comércio Atacadista de Insumos Agrícolas Ltda, sediada em Mundo Novo-MS para alinhar o desenvolvimento de estudos científicos que objetivam a otimização da cadeia produtiva de biogás no Cone-Sul de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, representando a UEMS estiveram presentes os professores Leandro Fleck e Ana Paula Lemke, além dos discentes Jéssica Elaine Moreira de Andrade e Tiago Felipe de Senes Lopes. A AgriSoluções foi representada pelo sócio-diretor Eng. Agr. Thiago Martins dos Santos.

A parceria público-privada entre os envolvidos já se consolidou com a aprovação de R$ 674 mil para o desenvolvimento do projeto “Indicadores de Redução de Gases de Efeito Estufa na Purificação de Biogás no Estado de Mato Grosso do Sul”, na Chamada da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) n° 18/2021 – MS Carbono Neutro. O novo encontro buscou envolver alunos em fase de conclusão de curso e ampliar a gama de ações do projeto, em que ambas as partes acordaram metas de médio e longo prazos. Como encaminhamento, as partes decidiram pela definição científica de cepas de microrganismos que otimizem o sistema de produção de biogás.

Para o professor Dr. Leandro Fleck, coordenador do projeto e coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, as parcerias público-privadas se mostram essenciais para a formação profissional de novos gestores ambientais. “Além de potencializar a formação de profissionais capacitados às demandas regionais de mercado, a parceria com a AgriSoluções mostra a preocupação da UEMS com as causas sociais, que obrigatoriamente passam pelo correto gerenciamento de resíduos e geração de fonte alternativa de energia”, destaca Fleck.

O Engenheiro Agrônomo Thiago Martins dos Santos, relata que a empresa AgriSoluções Biológicas, no intuito de se fortalecer e melhorar a eficiência de seu portfólio, por meio de trabalhos científicos dos produtos oferecidos ao seus clientes, buscou a parceria com a UEMS de Mundo Novo. “Desde o primeiro contato a empresa foi prontamente atendida e a nossa demanda passou a ser mais uma pauta de trabalho da instituição”, finaliza Thiago dos Santos.

Para a professora, Ana Paula Lemke, a todo instante as empresas em parceria com instituições de ensino e pesquisa precisam procurar alternativas para otimizar o tratamento de resíduos gerados. “O projeto é extremamente importante, pois buscaremos alternativas para otimizar o tratamento dos resíduos orgânicos e relacionaremos isso à produção de biogás, o que fará com os que os resíduos sejam tratados de forma mais eficiente, além de auxiliar com a utilização do biogás para geração de energia que pode ser utilizada no próprio empreendimento”, conclui Ana.

Os acadêmicos Tiago e Jéssica destacaram a importância da reunião para o desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso, que além de servir como um item obrigatório à formação profissional, possibilita também o desenvolvimento prático de conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da graduação.

“Eu, como aluna do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental reconheço a importância de estarmos presentes na elaboração de projetos da Universidade juntamente com a AgriSoluções. Essa parceria permite a busca de soluções inovadoras para as questões ambientais. Admito que estou animada por fazer parte desta equipe, em prol da pesquisa, do ensino e da sociedade”, destaca Jéssica.

De maneira similar, o acadêmico Tiago cita que é muito importante essa parceria “universidade-empresa”, uma vez que, as universidades são fontes de produção de conhecimento que podem ser aplicadas nas empresas. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias em conjunto pode gerar receitas, contribuindo para a melhoria das instalações da instituição de ensino e qualificação dos profissionais que ali se formarão.

O desenvolvimento das ações planejadas auxiliarão o estado de Mato Grosso do Sul a se concretizar como estado Carbono Neutro, agregando métricas que comprovem a adesão as campanhas “Race to Zero” e “Under2 Coalition”, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Texto e foto: UEMS/Mundo Novo