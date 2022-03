Saúde do município de Itaquiraí trabalha normalmente hoje

Atendendo a uma solicitação do jovem prefeito Thalles Tomazelli, que tem como seu vice o médico Dr. Bruno Bogoni, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaquiraí vem atendendo normalmente nesta segunda-feira de carnaval (28), véspera do feriado carnavalesco.

Segundo o prefeito, a Secretaria de Saúde está atendendo de forma regular em todas as unidades de saúde de Itaquiraí, inclusive as instaladas nos assentamentos rurais que seguem prestando atendimentos variados para o bem-estar da população itaquiraiense.

Thalles Tomazelli e Bruno Bogoni desde os primeiros dias de sua gestão à frente do Poder Executivo Municipal vem priorizando um atendimento de qualidade no setor da saúde pública, visando com isso atender da melhor maneira possível todas as pessoas que procuram este setor da administração municipal. “Dentro de nossas possibilidades, estamos prestando o melhor atendimento ao nosso alcance à toda nossa população”, salientou o prefeito.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.