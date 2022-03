Em Naviraí, homem tem seu Fiat Uno levado por marginais durante a madrugada

P. R. da S. H., de 23 anos, teve seu veículo levado por marginais na madrugada deste domingo(27). Segundo relato da vítima no DP de Naviraí, esta manhã, o mesmo disse que, nesta madrugada de domingo, por volta da 01 hora, estacionou seu veículo Fiat Uno, cinza, placas HRY-0194, próximo da estancia Vegas, e ao sair do recanto, por voltas das 05h30, o carro não estava mais no local.

O veículo ,segundo vítima,não possuía alarme e não também não trancava as portas, o que pode ter gerado facilidade do furto.

Fonte: Jornal do Conesul