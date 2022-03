Prefeitura avança com a modernização no sistema de iluminação pública e mais dezoito ruas recebem luminárias de led

A prefeitura de Itaquiraí vem realizando um processo de modernização do sistema de iluminação pública, com a substituição das antigas lâmpadas a vapor pelas modernas luminárias de LED. Na área central, algumas ruas já receberam o novo sistema de iluminação e, agora, o bairro Cidade Jardim está sendo contemplado.

De acordo com o prefeito Thalles Tomazelli, todas as ruas do bairro Cidade Jardim serão beneficiadas, com isso, aproximadamente 217 luminárias de LED serão instaladas no bairro. “Com a substituição, estaremos fazendo uma economia de aproximadamente 65% de energia elétrica no referido bairro, além de deixar o local mais moderno e com uma iluminação mais eficiente. Em breve outros bairros receberão a melhoria”, disse o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.