PMA de Mundo Novo autua infrator em R$ 19 mil por supressão ilegal de vegetação de bioma protegido para dessedentação do gado

O proprietário de um imóvel, de 81 anos, no município de Eldorado, foi autuado administrativamente e multado em R$ 19.000,00 ontem (24) à tarde, por infração ambiental de supressão de vegetação de bioma protegido, reserva Legal (RL), quando Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizaram fiscalização ambiental em sua propriedade, localizada a 20 km da cidade.

O dono da propriedade suprimiu uma área de vegetação nativa de 1,2 hectares de área de Mata Atlântica, bioma protegido por lei, sem licença do órgão ambiental para dessedentação futura dos bovinos. Segundo o homem, ele tinha autorização do órgão ambiental, porém, a equipe Policial analisou a licença apresentada e verificou que a atividade autorizada não era compatível com a que foi realizada na propriedade. As atividades foram interditadas.

O infrator responderá por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção, agravada pelo fato de ter ocorrido em bioma protegido. Ele também foi notificado a apresentar Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.

Fonte: TV Sobrinho MS