Itaquiraí prioriza atender a demanda do povo na saúde pública

O prefeito Thalles Tomazelli, que é advogado em sua vida privada, tendo como seu vice o médico Dr. Bruno Bogoni, desde o início de sua gestão à frente do Poder Executivo Municipal de Itaquiraí, vem priorizando e dando um atendimento especial ao setor da saúde pública e, por isso, logo por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira (24), uma equipe de servidores públicos lotados na Farmácia Municipal, já estavam trabalhando no sentido de receber vários medicamentos e outros suprimentos que serão repassados a pacientes que precisam destes remédios para seu uso diário.

Segundo o prefeito Thalles Tomazelli, “sou conhecedor de que algumas vezes não conseguimos atender a demanda que é muito grande não só aqui no município, como também em outras localidades, Brasil afora. Além do mais, vez ou outra, os laboratórios e distribuidores que entregam tais medicamentos, não conseguem nos atender quanto aos nossos pedidos. Estamos trabalhando com afinco para proporcionar melhorias na qualidade dos serviços oferecidos, garantindo mais qualidade para os nossos pacientes”.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.