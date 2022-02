Veículo roubado é apreendido com 15 mil maços de cigarros durante perseguição

Perseguição policial na rodovia BR-163 terminou na apreensão de um veículo Fox roubado, abarrotado com 15 mil maços de cigarros, na tarde de ontem, terça-feira (22), em Eldorado. Os policiais rodoviários federais saíram no encalço do contrabandista, quando ele desobedeceu as ordens de paradas dos agentes. Durante a perseguição, contudo, o suspeito saiu da pista abandonou o veículo, desaparecendo em meio a um matagal. Os policiais encontraram as caixas de cigarros contrabandeados ocupando quase todo o espaço interno do veículo. A equipe também descobriu que o automóvel possuía registro de furto, desde dezembro de 2021 no Paraná. O veículo e os cigarros foram encaminhados para a Polícia Civil de Eldorado.

Fonte: Jornal do Conesul