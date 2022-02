Polícia Militar Rodoviária deflagra Operação Carnaval para prevenir crimes de trânsito

Começa nesta sexta-feira (25) a Operação Carnaval 2022 do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul.

A operação, que se estenderá até quarta-feira (2), tem o objetivo de intensificar o policiamento nas rodovias e estradas estaduais e vicinais, prevenindo e reprimindo crimes de trânsito, principalmente os relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas nos acessos a cidades turísticas. Com isso, a polícia espera reduzir o número de acidentes e evitar mortes.

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) atuará com as equipes das dez bases operacionais espalhadas pelas diferentes regiões do Estado, além do apoio de duas equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e de mais três equipes extras que estarão focadas no policiamento nos municípios com maior fluxo de turistas.

O comandante do BPMRv, Tenente-Coronel PM Wilmar Fernandes, destacou que a Operação Carnaval 2022 vai ampliar a presença da Polícia Militar nas Rodovias Estaduais, potencializando o sentimento de segurança dos usuários, mas que cada condutor precisa ter um comportamento cuidadoso e responsável ao viajar, sempre respeitando as leis de trânsito.

Paulo Fernandes, com informações do BPMRv

Fotos: BPMRv/divulgação