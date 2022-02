Infraestrutura de Mundo Novo prepara projeto de recapeamento para 46 quadras

O Governo de Mundo Novo, através da secretaria de Infraestrutura, está finalizando o projeto para o recapeamento de 46 quadras em oito bairros do município.

São sete quadras no bairro Copagril, uma quadra e meia no Centro, cinco quadras no Universitário, oito no Tapajós, seis no Itaipu, sete no Fleck, seis no São Jorge e seis no Berneck.

O setor de Engenharia deve finalizar o projeto até sexta-feira e enviá-lo ao governo do estado. A parceria com o governo estadual para a obra é de R$, 2,5 milhões e deve ser executado neste ano.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo