Cães do Corpo de Bombeiros Militar de MS vão ajudar no resgate de vítimas em Petrópolis-RJ

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) envia nesta quarta-feira (22) dois cães, com seus respectivos condutores, para trabalharem no resgate de vítimas das enchentes e deslizamentos que ocorreram na cidade de Petrópolis –RJ.

Neste primeiro momento, serão enviados a Petrópolis a pastora belga malinios, Mali – que é conduzida pelo Aluno Sargento Medeiros, e a labradora Cindy, que faz binômio com o Sargento Luciclei.

Os bombeiros militares condutores e os cães irão até Petrópolis em duas aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar. A saída está prevista para as 6h30, no aeroporto Santa Maria – em Campo Grande.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros

Fotos: CBMMS