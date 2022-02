Guarda Mirim de Naviraí abre inscrições para nova turma em 2022

A partir desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, a Guarda Mirim de Naviraí abre inscrições para o processo seletivo para a formação de novas turmas de alunos. De segunda à sexta, atenderá das 8 as 18 e no sábado, das 8 as 13 horas, na sede da entidade que fica na Rua Bandeirantes, 365, local bastante conhecido na cidade, nas proximidades do Estádio Virotão.

Segundo os novos dirigentes, a Guarda Mirim buscará atender o maior número de alunos possível, dentro de suas possibilidades estrutural, pedagógica e profissional. Serão selecionados estudantes na faixa etária de 10 a 15 anos de idade, proporcionando aos alunos aprendizado sobre civilidade, disciplina e formação de caráter. Estes ensinamentos serão ministrados através de Oficinas Pedagógicas, de Informática, de Esportes, abrangendo diversos outros assuntos que serão apresentados por importantes parcerias firmadas nos mais diversos setores da sociedade e instituições.

Poderão realizar inscrições crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, residentes a pelo menos dois anos no município, estarem devidamente matriculados na Rede Regular de Ensino, apresentando comprovante letivo do corrente ano, estar cursando a partir do 5º ano em diante, possuir renda familiar de no máximo três salários mínimos, estando acompanhados pelos pais ou responsável.

Após receber as inscrições, a direção e coordenadores da Guarda Mirim irão realizar os estudos dos critérios para seleção, divulgando na sequência os nomes dos selecionados, entrando em contado com cada aluno e em seguida será definida a data da aula inaugural da nova turma, dando início oficial ao calendário letivo de 2022, contando com as presenças dos alunos, de autoridades, de parceiros e de familiares.

A Guarda Mirim de Naviraí é uma instituição de ensino e formação intelectual e social diretamente ligada a Segurança Pública, com ações de combate às drogas, direcionada à crianças e adolescentes juntamente com suas famílias.

A Guarda Mirim tem o intuito de disponibilizar aos pequenos alunos aulas de Cidadania, Direito, Respeito, Ética, Direitos Humano, Meio Ambiente, Trânsito, Prevenção à Violência e outros temas em debate.

Fonte: Jornal do Conesul