Com salários de até R$ 4,6 mil, SED abre 722 vagas para professores temporários

A SED (Secretaria de Estado de Educação) publicou nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial do Estado, o edital do concurso público para 722 vagas de professores temporários da REE (Rede Estadual de Ensino). Os salários variam de R$ 4,1 mil a R$ 4,6 mil para diversas áreas do conhecimento.

Conforme o edital 1/2022, serão vagas para as disciplinas: Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Português, Matemática, Química e Sociologia.

Do total de vagas, serão 146 cargos destinados para cotistas negros, 22 indígenas e 36 para pessoas com deficiência. O certame dispõe de critérios para se inscrever como ter sido aprovado nas provas e títulos; ser brasileiro nato ou naturalizado; estar quite com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo masculino); estar quite com as obrigações eleitorais; ter mais de 18 anos; e estar em dia com as certidões civis.

A carga horária será de 20 horas semanais. A remuneração dos professores com habilitação de nível superior terá salário de R$ 4.190,82; com curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu com duração de 360 será de R$ 4.470,20; e aos com curso de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado ou doutorado de R$ 4.609,89.

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet a partir de sexta-feira (25) até o dia 15 de março, pelo site da AOCP www.institutoaocp.org.br. Vale lembrar que durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados todos os dados informados no formulário de inscrição, especialmente aqueles referentes ao número de telefone e endereço de e-mail.

O valor da Taxa de Inscrição é de R$ 175,12, correspondente ao valor de 4 Uferms (Unidades Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul). O boleto deverá ser pago até o dia 16 de março, por redes bancárias credenciadas no Estado: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S/A, Banco Cooperativo do Brasil S/A – Bancoob, BRB (Banco Brasília S/A), Banco Santander S/A Banco Cooperativo SICREDI S/A, Banco Cooperativo SAFRA S/A, Banco Bradesco S/A.

Já o candidato que se encaixa no grupo de isenção da taxa (desempregados e de baixa renda) deve encaminhar no campo de inscrição uma cópia comprobatória por PDF, como a carteira de trabalho, baixa do último emprego, cadastro em programas sociais ou declaração.

Clique aqui e confira o edital completo.

Cadastro reserva

Com as 722 vagas para preenchimento imediato, o cadastro de professores reserva será de 3,6 mil professores podendo resultar na convocação de até 1 mil profissionais.

Os cargos serão distribuídas aos 79 municípios do MS, conforme a disciplina. O reajuste de 33% no piso salarial nacional dos professores da educação básica aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro, que vai passar de R$ 2.886 para R$ 3.845 para quem trabalha 40 horas semanais, terá grande impacto nas contas de estados e municípios.

Em Mato Grosso do Sul, além dos 10% de reajuste linear dado a todo o funcionalismo público, que contemplou, portanto, os professores, a categoria deve receber mais 20,8% após a decisão do presidente. No entanto, a medida vai beneficiar apenas concursados, deixando os convocados de fora.

