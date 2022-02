Polícia Federal e BPFron deflagram Operação Porto Abandonado e cumpre mandados em Guaíra

Na manhã dessa quarta-feira (23), a Polícia Federal em Guaíra, com o apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), deflagrou a Operação Porto Abandonado, com o objetivo de desarticular Organização Criminosa voltada a prática de crimes de tráfico de entorpecentes, contrabando e descaminho de diversos tipos de mercadorias.

Conforme a PF, estão sendo cumpridos 9 mandado expedidos pela Justiça Federal em Guaíra, sendo 4 de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão.

O modus operandi da organização criminosa consistia em importar, do Paraguai, pela via fluvial, até um porto clandestino à margem do Lago de Itaipu, diversos tipos de mercadorias, a exemplo de maconha, cigarros, agrotóxicos e eletrônicos.

Em seguida, do lado brasileiro, era realizado o transbordo dos produtos para veículos terrestres leves, que faziam o transporte para os depósitos clandestinos ou para os compradores situados em diversas regiões do país.

Durante a investigação, apurou-se que foram interceptadas, pelo menos, 3 remessas vinculadas à ORCRIM, além da apreensão de rádios comunicadores, armas de fogo, munições e carregadores, inclusive de 2 carregadores alongados.

O nome da operação se refere à denominação do principal porto clandestino utilizado pela agregação ilícita.

Os investigados, que se encontram presos, responderão pelos crimes de organização criminosa, desenvolvimento clandestino de telecomunicação, porte ilegal de armas de fogo, contrabando, descaminho e tráfico de droga, cujas penas, somadas, podem chegar a 38 anos de prisão.

