Táxi roubado em Guaíra é localizado sem as rodas

O BPFron recuperou neste sábado (19) o táxi tomado de assalto no fim da tarde de sexta-feira, em Guaíra.

Na situação do roubo, o taxista de Mundo Novo foi contratado para fazer um corrida até Guaíra e, ao chegar na cidade, os passageiros anunciaram o roubo. Durante a ação, o taxista pulou do carro em movimento e os criminosos fugiram com o veículo.

Após o roubo, as equipes policiais iniciaram diligências em busca do carro.

No sábado, uma equipe do BPFron encontrou o carro abandonado. O Siena estava sem as rodas.

Recuperado, o taxi foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra, para posterior devolução ao proprietário.

