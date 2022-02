Paulo Franjotti: “Eduardo Riedel é o nosso pré-candidato ao Governo de MS”

O prefeito de Japorã Paulo César Franjotti (Paulão) reuniu, na noite da última sexta-feira (18), as principais lideranças do município. Em sua residência, ela declarou o seu firme posicionamento em relação às eleições deste ano, confirmando o nome do atual secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, como o pré-candidato que terá o incondicional apoio da administração municipal.

Paulo Franjotti confirma em reunião: “Eduardo Riedel é o nosso pré-candidato ao governo do Estado em 2022”. Foto: Valdomiro Rezende

Japorã, município situado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, com 9.243 habitantes, teve candidatura única em 2020 e elegeu Paulo Franjotti com 100 por cento dos votos válidos, comprovando o carisma e respeito que o prefeito conquistou junto à população e classe política do município.

Ao defender o nome e pré-candidatura de Riedel à sucessão do governador Reinaldo Azambuja, Paulo Franjotti fez um resumo dos compromissos assumidos pelo Governo do Estado e observou que Riedel, com o aval de Reinaldo Azambuja “foi o mentor” no encaminhamento das conquistas que Japorã e todos os municípios de MS receberam e estão recebendo até hoje.

“Nunca, em toda a história de Japorã fomos recebidos, ouvidos e, principalmente, atendidos como neste atual governo. Aliás, em reunião que tivemos com o Governo do Estado ele nos disse: escolha três prioridades que vamos atender. Com o aval do vice-prefeito Gabriel Klasman, dos vereadores e da população informamos o que o povo de Japorã precisava. Nossas reivindicações foram imediatamente anotadas. As melhorias foram analisadas e avalizadas por Eduardo Riedel e executadas pelo Governo Presente”, disse Paulão.

Lideranças de todos os setores da administração municipal prestigiaram reunião política realizada pelo prefeito Paulo Franjotti. Foto: Valdomiro Rezende

Ao apresentar mais uma série de justificativas por sua preferência ao pré-candidato Eduardo Riedel, o prefeito de Japorã destacou que os compromissos foram todos cumpridos e já encaminhou mais conquistas para Japorã, como por exemplo, o recapeamento total das ruas da cidade que será licitado no próximo dia 7 de março, num investimento de mais de R# 3 milhões, e o apoio para a implantação do primeiro Polo Industrial de Japorã, visando à geração de centenas de empregos.

“Todos precisamos reconhecer, respeitar e, sobretudo, ser leais ao novo momento que a administração estadual está promovendo em benefício de Japorã e das famílias. Por isso, temos tranquilidade de vir aqui e defender este nome que já comprovou toda sua capacidade técnica, administrativa e política. Precisamos manter o desenvolvimento de nosso município e de todo o estado, mantendo o Mato Grosso do Sul em boas mãos, com o Eduardo Riedel”, discursou o prefeito de Japorã

Vice-prefeito Gabriel Klasman reforçou decisão do prefeito Paulo Franjotti na defesa do nome de Eduardo Riedel como pré-candidato de preferência para a eleição estadual deste ano. Foto: Valdomiro Rezende

O vice-prefeito Gabriel Klasman e vereadores presentes também manifestaram o apoio à pré-candidatura e avalizaram todas as palavras do prefeito Paulão. A reunião foi prestigiada por secretários municipais, servidores públicos das diversas pastas, representantes de órgãos públicos do Estado e convidados de municípios vizinhos.

Paulo Franjotti finalizou convocando que todos os japoraenses sigam o mesmo alinhamento político em torno do nome do futuro candidato ao Governo do Estado. “É o mínimo que podemos fazer em reconhecimento e agradecimento pela transformação que Japorã está vivendo. Eduardo Riedel é o nosso pré-candidato”, afirmou Paulo Franjotti.

Fonte: Panorama do MS