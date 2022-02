Prefeito de Iguatemi recebeu acadêmicos para tratar sobre reajuste na “AJUDA DE CUSTO DE FOMENTO”.

O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma recebeu na tarde desta quinta-feira (17), representantes da Associação dos Acadêmicos de Iguatemi para tratar sobre o Termo de Fomento firmado entre o município e a entidade.

A reunião foi requerida pela vereadora Rose Boscarioli para tratativas sobre a solicitação de aumento no valor repassado à Associação.

De acordo com a vereadora, o valor anual era de 80 Mil reais, utilizado em sua totalidade no custeio de combustível para transporte dos estudantes até as universidades, uma localizada em Guaíra-PR e outra em Naviraí-MS.

A justificativa, segundo consta no ofício da vereadora solicitante, é o aumento dos preços na aquisição dos combustíveis, o que tem diminuído o “poder de compra” dos recursos repassados. Em 2021 houve uma redução temporária do valor, devido a não-utilização total dos recursos por parte da Associação dos Acadêmicos devido a interrupção das aulas presenciais por conta da Pandemia do Covid-19.

POR OUTRO LADO –

O prefeito Lídio Ledesma informou que deste valor, o saldo de 20 Mil reais foi reprogramado a partir deste ano, passando de 80 para 100 Mil reais. Ele ainda se comprometeu em aumentar ainda mais o repasse caso haja aumento da receita do município nos próximos meses.

“Entendemos a necessidade desta ajuda, no entanto, dentro da nossa real situação financeira do orçamento nós não podemos efetuar um aumento neste momento. Eu prometi aos estudantes que tratarei deste assunto com prioridade dentro das possibilidades do aumento da nossa arrecadação, em aumentar esse valor”, disse o prefeito.

A Secretária de Finanças, juntamente a Assessora de Gabinete e o de Secretário de Governo participaram da ocasião, auxiliando o prefeito com as informações necessárias. A vereadora Juliana esteve presente na reunião.

(Anailton Batista – Ascom)

Fonte: Jornal do Conesul