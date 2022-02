Nota de Falecimento: Educação do MS perde Leocádia Aglaé Petry Leme

Faleceu na noite deste domingo (20) a ex-reitora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e ex-Secretária de Educação do MS, profa. Dra. Leocádia Aglaé Petry Leme. Ela tinha 73 anos e foi vítima de um acidente de trânsito. A reitoria da UEMS emitiu Comunicado Oficial lamentando o fato. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da sua ex-reitora, professora Leocádia Alaé Petry Leme. Defensora da Educação em Mato Grosso do Sul, Leocádia foi Secretária Estadual de Educação entre 1991 a 1994 e também foi Reitora da UEMS entre 1994 e 2003. Por determinação do Magnífico Reitor da UEMS, prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, todas as atividades no dia de hoje (21/02) na instituição estão suspensas, além de manifestar luto oficial por 3 (três) dias. O local do sepultamento ainda não foi comunicado e será informado assim, que liberadas as informações”.

Leocádia foi personalidade que se destacou pela defesa da Educação do MS e, particularmente, em relação à luta pela manutenção da UEMS em tempos difíceis.

Histórico na UEMS

Sempre teve uma personalidade ativa e pró-educação, sendo uma das pessoas responsáveis pela concepção da UEMS. Durante quase uma década, Leocádia desempenhou função de Reitora da UEMS, num momento muito sensível, no qual a instituição enfrentava os desdobramentos de uma iniciativa do ex-Governador, Wilson Barbosa Martins, de fechar a UEMS (1995). Leocádia teve papel decisivo e de comando para reverter tal cenário àquela época. Ela contou com o apoio maciço da comunidade universitária da UEMS nesse levante de resistência.

Leocádia sempre manteve interlocução com os reitores da UEMS que a sucederam. Era muito próxima e colega pessoal do ex-reitor, Fábio Edir dos Santos Costa. Na atual gestão do reitor Laércio Alves de Carvalho e da vice-reitora Celi Correa Neres, Leocádia foi homenageada em vida com uma indicação junto ao Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior do MS (CRIE-MS). Em 21 de agosto de 2020, por meio de cerimônia virtual, a ex-reitora da UEMS recebeu a Comenda Pedro Pedrossian da Assembleia Legislativa do MS (ALEMS).

A Comenda Pedro Pedrossian é dirigida a personalidades que tenham prestado relevantes serviços para o engrandecimento do ensino superior sul-mato-grossense. A Resolução 19/2018 institui ambas honrarias, sempre entregues na semana do Dia Estadual da Educação Superior no Estado, comemorado no dia 21 de agosto, conforme a Lei 5.040/2017.

Nas palavras do reitor Laércio de Carvalho, se trata de uma perda irreparável para a UEMS e a Educação do MS. “A eterna magnífica reitora Leocádia foi atuante, representou a mulher educadora e alavancou a UEMS em cenários difíceis. Representou muito para nossa Universidade”. Para Celi Côrrea Neres, vice-reitora da instituição, “Leocádia foi uma grande referência de profissional educadora. Ela teve uma participação decisiva na história da nossa Universidade, lutou bravamente para a manutenção da instituição. Nesse período, ela reuniu força e articulação política para que a UEMS continuasse a ofertar uma Educação pública e de qualidade à população do Estado. Seu legado de luta e em defesa da ecucação permanece”.

Fonte: UEMS