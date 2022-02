Operação em Guaíra prede grupo que se passava por policiais para praticar roubos

Nesta quarta-feira (16), a PCPR deflagrou operação de combate a quadrilhas de roubos a camionetes que atuavam em Guaíra e região, cujos veículos roubados eram destinados ao Paraguai.

Além da Polícia Civil, a operação contou com apoio da PRF, Polícia Militar e Força Nacional.

Os criminosos se passavam por policiais para realizar as abordagens às vítimas e as mantinham reféns até que o veículo chegasse ao país vizinho.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em nove endereços, nos bairros Vila Rica, Jardim Guaíra, Tancredo Neves, Parque Anhembi, Santa Paula e Eletrosul. Foram também cumpridos três mandados de prisão preventiva.

Um indivíduo foi preso em flagrante pela posse ilegal de uma arma de fogo. Dois homens foram presos em flagrante com munições. Foram apreendidos, além da referida pistola e munições, um simulacro de pistola, rádios comunicadores, ecstasy, celulares e dois veículos utilizados nos roubos.

O Delegado João Paulo Lauandos afirma que tal ação – contando com pronta resposta do Poder Judiciário e do Ministério Público –, foi uma resposta contundente contra esta natureza de crime, para as vítimas e para a comunidade, bem assim as prisões trazem segurança à população.

A operação mais uma vez demonstrou a união das forças de segurança locais no combate ao crime, tanto na troca de informações nas investigações como na deflagração e, além do apoio já mencionado, policiais civis de Marechal Cândido Rondon também colaboraram na empreitada da data de hoje.

As investigações e operações continuam.

