Família que seguia para Mercedes tem caminhonete roubada por falsos policiais em Guaíra

Uma família que seguia para Mercedes foi vítima de criminosos armados, na noite de terça-feira (15), em Guaíra. Eles ficaram de reféns até às 03h00 da madrugada desta quarta.

Conforme as informações, a família moradora de Vicentina/MS se deslocava pela BR-163 para Mercedes, onde visitaria parentes, quando foram vítimas de roubo. Criminosos utilizando um carro com giroflex, se passando por policiais, abordaram as vítimas nas imediações da Ponte do Rio Taturi, em Guaíra, e deram voz de assalto.

A família foi levada até a região do Maracaju dos Gaúchos, onde foram mantidos de reféns, enquanto que os assaltantes seguiram com a Toyota/Hilux SW4 para a cidade da Guaíra.

A caminhonete foi localizada pela Polícia Militar, abandonada no bairro Vila Rica, em Guaíra. Os criminosos só liberaram as vítimas após a PM localizar a Hilux, que no momento ainda não possuía alerta de roubo.

Após serem libertos, as vítimas acionaram a PM e comunicaram o roubo. Com a caminhonete já recuperada, a PM fez a devolução da Hilux aos proprietários no início da manhã.

A quadrilha de assaltantes, que se passam por policiais, já fez várias vítimas nos últimos meses na região de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia