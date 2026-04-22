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    DOF apreende drogas, agrotóxicos e cigarros eletrônicos após perseguição e capotamento em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    MUNDO NOVO (MS)
    DOF apreende drogas, agrotóxicos e cigarros eletrônicos após perseguição e capotamento

    Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste sábado (18), uma grande quantidade de drogas, agrotóxicos e cigarros eletrônicos, em Mundo Novo (MS), após uma perseguição que terminou com o capotamento de um veículo às margens da BR-163. Dois homens, de 41 e 20 anos, foram presos.

    A equipe realizava fiscalização na rodovia quando deu ordem de parada ao condutor de um Peugeot 206. O motorista desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas.

    Após cerca de cinco quilômetros de acompanhamento, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo. Mesmo após o acidente, os ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram alcançados e detidos pelos policiais.

    Durante a vistoria no automóvel, foram encontrados 8,7 quilos de haxixe, 300 quilos de agrotóxicos e 2.400 cigarros eletrônicos.

    O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão e encaminhado, juntamente com o veículo e os suspeitos, à Delegacia da Polícia Federal em Naviraí.

    A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

    O DOF disponibiliza um canal direto para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

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