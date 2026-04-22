Guaíra – Direção perigosa é registrada durante a madrugada

Na madrugada de ontem (21), por volta das 00h05, a equipe policial foi acionada pela central de operações após denúncia de direção perigosa em via pública, em frente a uma loja de conveniência localizada na Avenida Thomaz Luiz Zeballos, em Guaíra.

No local, uma testemunha relatou que um veículo VW Polo, de cor branca, passou diversas vezes pela frente do estabelecimento realizando arrancadas bruscas e manobras conhecidas como “borrachão”, deixando marcas no asfalto.

Ainda segundo o relato, o mesmo veículo já havia praticado esse tipo de conduta no dia anterior, em frente ao estabelecimento Beach Lago, nas proximidades do lago municipal.

Diante das informações, a equipe policial realizou buscas e patrulhamento nas imediações, porém o veículo não foi localizado até o momento.

Redação Portal Guaíra