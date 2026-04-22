quarta-feira,
22/04/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesGuaíra – Direção perigosa é registrada durante a madrugada
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    Guaíra – Direção perigosa é registrada durante a madrugada

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Na madrugada de ontem (21), por volta das 00h05, a equipe policial foi acionada pela central de operações após denúncia de direção perigosa em via pública, em frente a uma loja de conveniência localizada na Avenida Thomaz Luiz Zeballos, em Guaíra.

    No local, uma testemunha relatou que um veículo VW Polo, de cor branca, passou diversas vezes pela frente do estabelecimento realizando arrancadas bruscas e manobras conhecidas como “borrachão”, deixando marcas no asfalto.

    Ainda segundo o relato, o mesmo veículo já havia praticado esse tipo de conduta no dia anterior, em frente ao estabelecimento Beach Lago, nas proximidades do lago municipal.

    Diante das informações, a equipe policial realizou buscas e patrulhamento nas imediações, porém o veículo não foi localizado até o momento.

    Redação Portal Guaíra

    Artigo anterior
    Avião com R$ 15 milhões em dinheiro cai no Paraguai, e moradores saqueiam cédulas
    Próximo artigo
    DOF apreende drogas, agrotóxicos e cigarros eletrônicos após perseguição e capotamento em Mundo Novo

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: