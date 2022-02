Governo de Mundo Novo reforma três unidades de saúde

O Governo de Mundo Novo inicia neste mês – com boas possibilidades nesta semana – a reforma de três unidades de saúde do município. O primeiro (ESF) Estratégia de Saúde da Família a receber o benefício será o ESF Walid Nage, mais conhecido como ‘Posto de Saúde da Vila Nova’.

Segundo o secretário municipal de Saúde Fábio Doná, parte do local terá um novo muro erguido, já que dez casas serão construídas ao lado. Um novo estacionamento para pacientes e funcionários será realizado e duas novas salas serão construídas.

“Devemos construir uma sala para aplicação, já que vamos levar a vacinação para os bairros, e construir também uma sala para ultrassonografia, já que conquistamos um aparelho moderno de ultrasson para a implantação do programa Bem Nascer”, explicou Doná.

A conquista do recurso para a obra veio após viagem do secretário Fábio Doná em companhia dos vereadores Kaudi Filho, Gildo Amaral e Jader Moreira. São R$ 250 mil enviados pelo governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde.

Fábio agradeceu o apoio do secretário estadual Geraldo Resende e apontou que as reformas dos ESFs do Fleck e do Itaipu acontecerão na sequência. “Estamos levantando as demandas destes locais e vamos definir em conjunto o que fazer para melhorar a qualidade do atendimento”, completou Doná.

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos da Prefeitura de Mundo Novo.