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    Pagamento dos salários dos servidores de Japorã será 6ª feira (24), anuncia Malaquias

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    -Antecipação valoriza os servidores, fomenta a economia local e incentiva a participação na festa dos 34 anos de Japorã-

    (Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

     

    O prefeito de Japorã, Vitor da Cunha Rosa (Malaquias) confirmou, na manhã de hoje (22-04), que o pagamento dos salários dos servidores municipais estará disponível na conta na próxima sexta-feira (24-04). “Determinamos a antecipação e as equipes da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, do Departamento de Contabilidade e Tesouraria e do Departamento de Recursos Humanos estão empenhadas neste sentido”, afirmou o prefeito.

    Prefeito de Japorã, Vitor Malaquias determinou pagamento salarial antecipado em Japorã. © Roney Minella/PMJ

    A secretária municipal de Administração, Planejamento e Finanças informa que a folha de salários da Prefeitura de Japorã custa aos cofres municipais R$ 2.722.989,09.  “A liberação dos valores à instituição financeira é feita com antecedência na conta de cada um dos servidores, porém, o saque ficará disponível somente na sexta-feira”, explica Marli Vieira Ferro.

    O quadro de funcionários da prefeitura de Japorã conta atualmente 732 colaboradores, sendo 318 efetivos (concursados), 286 contratados (temporários) e 128 comissionados, acrescenta a diretora de Recursos Humanos Lílian A. M. Pimentel.

    A decisão do Chefe do Executivo foi tomada na semana passada e garantirá que os funcionários recebam seus salários com mais de dez dias antecipado se calculado os dias corridos. “Este pagamento na próxima sexta-feira permitirá o alívio financeiro imediato e, sobretudo, é uma medida de valorização de nossos servidores municipais”, resume o prefeito Vitor Malaquias.

    O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Japorã, Walter J. Silva, pontua que o Governo de Japorã garante o fomento do comércio através da liberação dos salários, possibilitando que os funcionários façam as compras e pagamento já nesta semana. Ele aproveita para solicitar que a população faça suas aquisições no comércio local, dando preferência aos comerciantes e profissionais de Japorã.

    ©Roney Minella/PMJ

    “Como presidente da ACEJA, recebo com muita satisfação a notícia da antecipação do pagamento dos servidores municipais para esta próxima sexta-feira, dia 24. Gostaria de parabenizar a gestão municipal por essa sensibilidade e planejamento. Essa iniciativa vai muito além de um benefício ao servidor; ela é uma verdadeira injeção de ânimo na nossa economia local. Com o salário na conta antes do final de semana festivo teremos a circulação de renda dentro da nossa cidade, fortalecendo o micro e o pequeno empresário. Poder de Compra às nossas famílias que podem celebrar o aniversário da cidade com mais tranquilidade, prestigiando nossas lojas, mercados e prestadores de serviço. Além disso, temos o fortalecimento da Rede que é quando o dinheiro fica em Japorã, ele se transforma em empregos e novos investimentos para todos nós”, frisou Walter Silva.

    ALGUMAS DAS VANTAGENS:

    Poder de Compra e Gestão de Dívidas: O acesso antecipado aos recursos permite que o servidor honre compromissos financeiros antes do vencimento, evitando juros de atraso ou permitindo compras à vista com descontos.

    Segurança e Tranquilidade: Receber o pagamento com antecedência gera uma percepção de estabilidade financeira e demonstra que as contas públicas da prefeitura estão equilibradas.

    Valorização e Reconhecimento: Essa medida é adotada como um gesto de reconhecimento pela essencialidade do trabalho do servidor público para o funcionamento da cidade.

    Planejamento de Consumo: Levando em consideração as atividades festivas do aniversário de Japorã que acontecerão nos dias 24, 25 e 26 de abril, a antecipação facilita o planejamento de gastos, garantindo que as famílias dos servidores possam participar dos eventos programados. 

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