Homem procurado por estupro de vulnerável é preso em Guaíra

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (22/04), com o apoio da Guarda Municipal de Guaíra, mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem que se encontrava foragido da Justiça.

A ordem judicial foi cumprida contra um indivíduo investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Após a adoção das formalidades legais, o preso foi encaminhado à Penitenciária Estadual do Paraná, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Caso a população tenha informação sobre foragidos na região, solicita-se contato com a PF, resguardado o anonimato.

Fonte: Ponto da Notícia