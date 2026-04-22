quarta-feira,
22/04/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesHomem procurado por estupro de vulnerável é preso em Guaíra
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    Homem procurado por estupro de vulnerável é preso em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (22/04), com o apoio da Guarda Municipal de Guaíra, mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem que se encontrava foragido da Justiça.
    A ordem judicial foi cumprida contra um indivíduo investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
    Após a adoção das formalidades legais, o preso foi encaminhado à Penitenciária Estadual do Paraná, onde permanecerá à disposição da Justiça.
    Caso a população tenha informação sobre foragidos na região, solicita-se contato com a PF, resguardado o anonimato.
    Fonte: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    Pagamento dos salários dos servidores de Japorã será 6ª feira (24), anuncia Malaquias
    Próximo artigo
    Ana Paula, Milena e Juliano: quanto cada finalista ganhou no BBB 26

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: