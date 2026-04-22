Ana Paula, Milena e Juliano: quanto cada finalista ganhou no BBB 26

Com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault se tornou a grande campeã do BBB 26, nesta terça-feira (21). Além do prêmio de R$ 5,7 milhões, a mineira garantiu outros prêmios que serão somados ao valor final. Aliados da milionária, Milena e Juliano Floss também saíram da casa com os bolsos cheios e até mesmo com bens em seus nomes.

Vencedora do maior valor já dado pelo BBB na história, Ana Paula saiu do programa com um apartamento por ter chegado ao Top 3 da edição. Além disso, ela arrematou R$ 50 mil na dinâmica Ganha-Ganha, em que os brothers poderiam ter escolhido um valor em um sorteio ou uma informação privilegiada sobre o jogo. Por ter vencido a edição, ela ainda levou um carro 0 km híbrido, o novo Geely EX5 EM-i.

Inicialmente, o prêmio do BBB 26 começou em R$ 5,44 milhões e, ao longo da temporada, rendeu um total adicional de R$ 268.712,17. Com isso, o BBB 26 teve seu prêmio final oficialmente definido em R$5.708.712, já considerando o montante líquido, sem impostos.

O dançarino Juliano Floss garantiu também um apartamento, um carro elétrico e R$ 30 mil na dinâmica Ganha-Ganha. “A gente ganhou uma casa! Não vamos pagar aluguel nunca mais”, celebrou o famoso.

Tia Milena corrigiu o aliado: “Eu não, minha mãe ganhou uma casa. Foi o que eu entrei aqui para fazer. Ela ter um teto, um lar para morar. Ela pode ficar despreocupada agora”, disse a recreadora infantil, que também faturou o imóvel e os R$ 30 mil em dinheiro.

Confira a premiação de cada campeão do BBB

BBB 1 – 2002: Kleber Bambam — R$ 500 mil

BBB 2 – 2002: Rodrigo Cowboy — R$ 500 mil

BBB 3 – 2003: Dhomini Ferreira — R$ 500 mil

BBB 4 – 2004: Cida dos Santos — R$ 500 mil

BBB 5 – 2005: Jean Wyllys — R$ 1 milhão

BBB 6 – 2006: Mara Viana — R$ 1 milhão

BBB 7 – 2007: Diego Alemão — R$ 1 milhão

BBB 8 – 2008: Rafinha — R$ 1 milhão

BBB 9 – 2009: Max Porto — R$ 1 milhão

BBB 10 – 2010: Marcelo Dourado — R$ 1 milhão

BBB 11 – 2011: Maria Melilo — R$ 1 milhão

BBB 12 – 2012: Fael Cordeiro — R$ 1,5 milhão

BBB 13 – 2013: Fernanda Keulla — R$ 1,5 milhão

BBB 14 – 2014: Vanessa Mesquita — R$ 1,5 milhão

BBB 15 – 2015: Cézar Lima — R$ 1,5 milhão

BBB 16 – 2016: Munik Nunes — R$ 1,5 milhão

BBB 17 – 2017: Emilly Araújo — R$ 1,5 milhão

BBB 18 – 2018: Gleici Damasceno — R$ 1,5 milhão

BBB 19 – 2019: Paula von Sperling — R$ 1,5 milhão

BBB 20 – 2020: Thelma Assis — R$ 1,5 milhão

BBB 21 – 2021: Juliette Freire — R$ 1,5 milhão

BBB 22 – 2022: Arthur Aguiar — R$ 1,5 milhão

BBB 23 – 2023: Amanda Meirelles — R$ 2,88 mil

BBB 24 – 2024: Davi Brito — R$ 2,92 milhões

BBB 25 – 2025: Renata Saldanha — R$ 2,7 milhões

BBB 26 – 2026: Ana Paula Renault – R$ 5,7 milhões

Informações CNN Brasil